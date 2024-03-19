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На майские праздники загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи превысила 80%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-majskie-prazdniki-zagruzka-lajnera-astoria-grande-iz-sochi-prevysila-80
На майские праздники загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи превысила 80%
Фото astoriagrande.com

Сезон навигации откроется уже 23 марта. Первые круизы лайнер Astoria Grande совершит в Египет.

В ООО «СК «Аквилон» (генеральный партнер по продажам круизов лайнера Astoria Grande) сообщили, что на майские праздники на лайнер продано уже более 80% кают.

«С 20 апреля начинается период недельных круизов, и на майские праздники выбор кают уже ограничен. После майских праздников оставшиеся отправления в мае так же пользуются хорошим спросом, на данный момент продано более 80% кают. Спрос на круизы продолжает расти, гораздо динамичнее чем в прошлом году», — сказал гендиректор «СК «Аквилон» Станислав Наумов.

Он также сообщил, что сезон навигации в этом году откроется 23 марта. Первыми в сезоне станут два круиза в Египет, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спрос на морские круизы Astoria Grande из Сочи увеличился в три раза.

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