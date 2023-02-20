Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На ликвидацию свалок и опасных объектов Правительство РФ выделит 30 млрд рублей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-likvidatsiyu-svalok-i-opasnyh-obektov-pravitelstvo-rf-vydelit-30-mlrd-rublej
На ликвидацию свалок и опасных объектов Правительство РФ выделит 30 млрд рублей
Фото pexels.com

Опасные объекты накопленного вреда устраняют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

На эти цели в 2023 году будет выделено около 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В первую очередь ликвидируют свалки в границах городов, в том числе хранилища промышленных отходов, а также полигоны и территории производственных площадок предприятий, прекративших деятельность.

Чтобы обезопасить жителей при расчистке, используется проект с участием специалистов и комплексным подходом, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: на строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях