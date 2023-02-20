На ликвидацию свалок и опасных объектов Правительство РФ выделит 30 млрд рублей
Политика
20.02.2023 11:49
Опасные объекты накопленного вреда устраняют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
На эти цели в 2023 году будет выделено около 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В первую очередь ликвидируют свалки в границах городов, в том числе хранилища промышленных отходов, а также полигоны и территории производственных площадок предприятий, прекративших деятельность.
Чтобы обезопасить жителей при расчистке, используется проект с участием специалистов и комплексным подходом, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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