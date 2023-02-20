На ликвидацию свалок и опасных объектов Правительство РФ выделит 30 млрд рублей

Опасные объекты накопленного вреда устраняют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

На эти цели в 2023 году будет выделено около 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В первую очередь ликвидируют свалки в границах городов, в том числе хранилища промышленных отходов, а также полигоны и территории производственных площадок предприятий, прекративших деятельность.

Чтобы обезопасить жителей при расчистке, используется проект с участием специалистов и комплексным подходом, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: на строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей.