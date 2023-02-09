На ликвидацию последствий падения Су-34 в Ейске дополнительно направили более 47 млн рублей
Экономика
09.02.2023 17:58
Соответствующее постановление глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал 9 февраля.
Документ опубликован на сайте краевой администрации. Согласно постановлению, на софинансирование мероприятий по ликвидации последствий падения самолета и проведению восстановительных работ в доме на улице Коммунистической направят 47 млн 195 тыс. 200 рублей.
Департаменту строительства Краснодарского края поручено заключить соглашение о предоставлении субсидии с администрацией Ейского городского поселения Ейского района Краснодарского края.
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