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На Летние Игры Паралимпийцев в Сочи прибыли свыше 2 тыс. участников

Спорт
03.10.2022 14:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-letnie-igry-paralimpijtsev-v-sochi-pribyli-svyshe-2-tys-uchastnikov
На Летние Игры Паралимпийцев в Сочи прибыли свыше 2 тыс. участников
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартуют 4 октября. На курорт прибыли участники из 11 стран мира.

Всего в Сочи прибыли более 2 тыс. спортсменов. Об этом 3 октября сообщил глава курорта Алексей Копайгородский. Он рассказал, что уже провели проверку инфраструктуру безбарьерной среды и организовали дежурство волонтеров.

«Наши уважаемые паралимпийцы нуждаются в особом внимании, и мы готовы сделать все, чтобы в нашем городе им было удобно и интересно. Мы проверили инфраструктуру безбарьерной среды, все подъемники — в рабочем состоянии. У основных — круглосуточно дежурят волонтеры. Всего на Играх занято более 200 добровольцев. Сделаем все от нас зависящее, чтобы Игры прошли на высочайшем организационном уровне. И паралимпийцы увезли от нас не только заслуженные медали, но и самые прекрасные воспоминания о Сочи», — написал Копайгородский в Telegram.

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