На лечение и обучение: жительница Новороссийска выманила у знакомых более 1,3 млн рублей
Происшествия
08.02.2023 12:39
За мошенничество 25-летней жительнице Новороссийска грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, женщина воспользовалась доверительными отношениями со знакомым и попросила у него в долг около 50 тыс. рублей якобы на оплату дорогостоящего лечения. Возвращать деньги она не собиралась.
Также злоумышленница под предлогом оплаты обучения в вузе выманила у своей знакомой свыше 1,3 млн рублей. При этом студенткой подозреваемая не являлась.
На женщину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемая находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: пенсионерка по подложным документам пыталась получить участок в Сочи.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- FIFA обязала ФК «Краснодар» выплатить Эрику Ботхейму 500 тыс. евро
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М