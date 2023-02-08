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На лечение и обучение: жительница Новороссийска выманила у знакомых более 1,3 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-lechenie-i-obuchenie-zhitelnitsa-novorossijska-vymanila-u-znakomyh-bolee-1-3-mln-rublej
На лечение и обучение: жительница Новороссийска выманила у знакомых более 1,3 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За мошенничество 25-летней жительнице Новороссийска грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина воспользовалась доверительными отношениями со знакомым и попросила у него в долг около 50 тыс. рублей якобы на оплату дорогостоящего лечения. Возвращать деньги она не собиралась.

Также злоумышленница под предлогом оплаты обучения в вузе выманила у своей знакомой свыше 1,3 млн рублей. При этом студенткой подозреваемая не являлась.

На женщину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемая находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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