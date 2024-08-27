На курортах кубанского Приазовья реализуют 18 проектов на 32 млрд рублей

Краснодарский край с начала года уже посетили 12,6 млн человек — на 8% больше, чем годом ранее.

Несмотря на это, на Азовском побережье ежегодно отдыхают только около 1 млн человек. Там работают около 30 объектов санаторно-курортной отрасли, при этом 20 из них — базы отдыха.

«Проводятся работы по возобновлению деятельности ряда нефункционирующих объектов. Девять из них на территории Темрюкского и Ейского районов планируют возобновить свою деятельность в 2025-2027 годах, что позволит вернуть отрасли около 1 тыс. койко-мест», — сказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

Кроме того, в Темрюкском районе не работают три детских оздоровительных лагеря. В них необходимо капитально отремонтировать все строения и сооружения, два лагеря планируют открыть уже к 2026 году.

Сейчас на территории Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Ейского, Щербиновского и Славянского районов, которые входят в состав «Кубанского Приазовья» в сфере курортов, реализуют 18 инвестпроектов с общей суммой инвестиций в 32 млрд рублей. Кроме того, на территории муниципалитетов расположены 22 инвестиционно-привлекательных в санаторно-курортной сфере земельных участка.

Среди реализуемых проектов — Центр с грязелечебницей стоимостью более 1,8 млн рублей. Он позволит создать 255 рабочих мест в Ейском районе.

Агротуристический комплекс стоимостью 170 млн рублей появится в Славянском районе. Также там планируют построить марину с общим объемом инвестиций в 432,9 млн рублей.

Один из самых крупных инвестпроектов — строительство гостиничного комплекса в станице Голубицкой за 7,5 млрд рублей, который позволит создать 460 рабочих мест.

«В регионе реализуется беспрецедентная мера поддержки в санаторно-курортной сфере. Регион готов практически обнулить отельерам ставку по налогу на имущество на 10 лет. Таким образом предприниматель сможет быстрее выходить на самоокупаемость. Именно в результате существующих преференций в сфере санкура объем инвестиций в отрасль за пять лет уже увеличился почти в 40 раз», — цитирует Александра Руппеля РИА «Новости».

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