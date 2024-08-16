Более 6,5 млрд рублей выделят на льготы туриндустрии Кубани и других регионов

Правительство РФ дополнительно выделило свыше 6,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма.

Туризм открывает перспективы развития, расширения предпринимательской инициативы для всех регионов России. В связи с этим дополнительные средства выделили на льготное кредитование инвестпроектов именно в туристической сфере. Это поможет обеспечить своевременно реализовать десятки новых проектов.

«Рассчитываем, что выделение субсидии позволит инвесторам ускорить работы и вовремя закончить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах. Открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений, чтобы у наших граждан появилось больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе семейного», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Программу льготного кредитования в сфере туризма запустили в 2021 году. Она позволяет получить инвесторам льготный кредит на реконструкцию многофункциональных комплексов, гостиниц, аквапарков и парков развлечений, а также инфраструктуры горнолыжных курортов. Сейчас в программе — более 200 проектов с субсидиями около 870 млрд сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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