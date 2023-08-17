На курортах Краснодарского края вода в Черном море на 4 градуса теплее, чем в Крыму

Максимальная и минимальная температура морской воды на Кубани отличается от Крыма. Это связано с тем, что Черное море возле берегов Крыма и Краснодарского края прогревается по-разному.

По состоянию на 16 августа, сильнее всего Черное море прогрелось в Керченском проливе, а также у берегов Ялты и Алушты — до +26°С.

По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, температура морской воды у берегов Крыма не достигнет температурных показателей побережья Краснодарского края, где вода прогрелась у берегов Сочи до +29°С.

«Температура морской воды зависит, во-первых, от температуры воздуха, во-вторых, от направления и скорости ветра. В Краснодарском крае температура воздуха намного выше, поэтому так прогрелась морская вода. У нас +29 градусов не будет, потому что не будет настолько высокой температуры воздуха», — сказала синоптик.

При этом если в Краснодарском крае самые низкие температуры воды зафиксированы возле Анапы, то в Крыму в районе поселка Черноморское вода «остыла» до +20°С.

По словам метеорологов, вода у западных берегов Крыма охлаждается быстрее из-за северо-восточного ветра. Ветер сгоняет теплую воду от побережья вглубь и на смену ей приходят более холодные глубинные воды. Даже при жаре +37… +38 °С вода в море будет холодной при северо-восточном ветре, сообщает РИА «Новости».

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