На курортах Краснодарского края на декабрь и январь уже забронировали 40% мест в отелях

При этом в горнолыжном кластере бронь достигает 60%. В период новогодних каникул ожидается практически 100% загрузка.

Подготовку к высокому зимнему сезону обсудили на совещании в правительстве России. Всего на Кубани открыто 220 тыс. гостиничных мест. Большинство туристов поедут на отдых через Сочи, где сейчас находится единственный работающий аэропорт края. Чтобы разгрузить это направление, по железной дороге пустят дополнительные поезда.

Кроме того, разработан резервный план, который предусматривает закрытие дорог к горным курортам, перехватывающие парковки, организацию работы заказного транспорта и шаттлов.

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