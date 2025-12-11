На курьеров-лихачей на электросамокатах пожаловались жители Краснодара

В краевом центре проблема с СИМ стоит остро. В особой группе риска — курьеры. Почти каждую неделю появляются новости о сбитых доставщиках. Жалуются и пешеходы.

Авария с СИМ произошла в центре Краснодара. Машина снесла 18-летнего курьера на пересечении улиц Мира и Октябрьской. Сейчас он в реанимации. У парня многочисленные травмы: разрыв аорты, сломаны кости таза и ребра, пробито легкое.

Такие ситуации не редкость. По данным краевой Госавтоинспекции, только за этот год в Краснодаре случились 134 ДТП с участием СИМ. Курьера Данила Величко эта статистика удручает. По его словам, смена без дорожного инцидента становится счастливой.

«Хорошему курьеру, который использует СИМ или скутер, необходимо иметь права категории «Б». Это позволяет видеть дорогу объективно и понимать, как думают водители, в первую очередь соблюдать скоростной режим», — делится Данил Величко.

Тем временем сервисы доставки стараются максимально обеспечивать безопасность своих работников, запускают курсы и тесты, обучающие ПДД.

«Год назад мы представили собственный безопасный электровелосипед. Он оснащен безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и специальным Айот модулем, который контролирует скоростной режим», — говорит представитель пресс-службы сервисов доставки «Яндекса» София Назарова.

На курьеров-лихачей жалуются многие жители Краснодара. В погоне за оперативностью доставки они становятся опасными для окружающих. Макар Шакалов из тех, кто позволяет себе быструю езду — иногда с нарушениями.

«Для курьера время — это деньги. Аренда самоката стоит 8 рублей за минуту. Если я буду медлить и всех подряд пропускать, то я практически выйду в ноль», — говорит курьер Макар Шакалов.

«Представляют опасность лихачи-курьеры и для пешеходов. В краевой столице много узких тротуаров, например, на улице Автолюбителей. С одной стороны сплошной забор, с другой — неогороженная проезжая часть. Разойтись с человеком, несущимся на электросамокате или мопеде, — задача тяжелая», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», член СПЧ Марина Ахмедова рассказала Владимиру Путину о проблеме с СИМ на тротуарах. Глава государства отметил, что порядок движения на улицах городов должен быть отрегулирован, и подчеркнул, что разбираться с движением пользователей СИМ должны прежде всего местные и региональные власти.

