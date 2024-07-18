На Кубани женщину посадили на 6 лет за убийство сожителя из-за отсутствия денег

Убийство произошло 14 января в многоквартирном доме в переулке Степном в Кропоткине.

Установлено, что сожители поругались во время застолья на фоне взаимных претензий из-за низкого уровня доходов. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила им мужчину.

Подсудимую признали виновной в убийстве и приговорили к 6 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 44-летняя местная жительница во время ссоры схватила кухонный нож и ударила им сожителя в ключицу. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

После случившегося женщина вызвала на место экстренные службы и рассказала им о случившемся. На допросе она полностью признала свою вину.