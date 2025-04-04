На Кубани женщина украла из тумбочки родственников 1,2 млн рублей

В полицию Отрадненского района с сообщением о краже обратились местные жители.

Правоохранители установили, что деньги украла 39-летняя родственница заявителей — она нашла в тумбочке родных 1,2 млн рублей и забрала их, а после спрятала в заброшенном доме.

Правоохранители изъяли украденные деньги и вернули владельцу. Возбудили уголовное дело о краже. Расследование завершили, материалы передали в суд. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В результате оперативных мероприятий по подозрению в краже задержали 51-летнего брата заявителя на одной из улиц курорта. Его доставили в отдел полиции. Установили, что у мужчины был свободный доступ в гараж брата. Он украл имущество и продал его, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.