На Кубани женщина сдала в ломбард украденное у подруги золото, а деньги проиграла в онлайн-казино

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Мостовском районе. В ноябре уголовное дело о краже направили в суд.

По данным следствия, 38-летняя местная жительница пришла в гости к своей подруге, похитила из шкатулки золотые изделия и наличные деньги. Похищенное она сдала в ломбард, а деньги проиграла в онлайн-казино. Общая сумма ущерба составила 400 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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