На Кубани женщина сдала в ломбард украденное у подруги золото, а деньги проиграла в онлайн-казино
Происшествия
03.11.2022 13:53
Преступление произошло в Мостовском районе. В ноябре уголовное дело о краже направили в суд.
По данным следствия, 38-летняя местная жительница пришла в гости к своей подруге, похитила из шкатулки золотые изделия и наличные деньги. Похищенное она сдала в ломбард, а деньги проиграла в онлайн-казино. Общая сумма ущерба составила 400 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело о краже. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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