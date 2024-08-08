На Кубани завершили регистрацию кандидатов на должности в местном самоуправлении

В этом году претенденты получили рекордно низкое количество отказов. Информация прозвучала на встрече с председателем избирательной комиссии региона.

На заседании обсудили дальнейшую подготовку к предстоящему голосованию, а также подвели итоги первого этапа работы.

«Этап был достаточно серьезный для наших избирательных комиссий, достаточно массовый. Я лишь приведу цифру ― более 10 тыс. человек выдвинули свои кандидатуры либо в порядке самовыдвижения, либо от политических партий и представили документы в территориальные избирательные комиссии», ― отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Сейчас комиссия продолжает информировать избирателей о способах голосования, занимается организацией безопасности на участках. Начала работу горячая линия. Как правило, она становится актуальной за месяц до единого дня голосования.

«На горячую линию, как правило, поступают вопросы, связанные с выборами, но очень часто представители гражданского общества любые сложные вопросы, которые возникают, обозначают как раз на нашей горячей линии. Власть включается в то, чтобы эти вопросы достаточно быстро и достаточно качественно решать», ― рассказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Дальше у кандидатов начнется агитационная работа, они будут заниматься своей предвыборной кампанией. Для этого на Кубани созданы все условия ― от специальных стендов до бесплатных помещений для встречи с избирателями. Также претенденты будут выпускать бюллетени и информационные плакаты, им предоставят газетные полосы и эфирное время на телевидении и радио. Выборы в органы самоуправления состоятся в единый день голосования 7 и 8 сентября.

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