На Кубани завели уголовное дело на сотрудника ДПС, требовавшего взятку у водителя

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На Кубани завели уголовное дело на сотрудника ДПС, требовавшего взятку у водителя

Уголовное дело на сотрудника дорожно-постовой службы ОГИБДД ОМВД по Брюховецкому району возбудили по инициативе прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2022 года сотрудник ДПС приехал на место ДТП и потребовал от водителя автомобиля дать ему взятку в размере 40 тыс. рублей за то, что он не будет проводить медицинское освидетельствование. Мужчина сообщил о неправомерных действиях полицейского в прокуратуру.

Материалы по результатам проведенной проверки направили в СК. Следователи возбудили на сотрудника полиции уголовное дело за получение взятки должностным лицом. Ход и результаты расследования поставили на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«На основании представления прокуратуры Брюховецкого района руководством Отдела МВД России по Брюховецкому району инициировано проведение служебной проверки, в случае установления вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД и понесёт наказание, согласно действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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