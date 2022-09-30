Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани завели уголовное дело на сотрудника ДПС, требовавшего взятку у водителя

Происшествия
30.09.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zaveli-ugolovnoe-delo-na-sotrudnika-dps-trebovavshego-vzyatku-u-voditelya
На Кубани завели уголовное дело на сотрудника ДПС, требовавшего взятку у водителя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На Кубани завели уголовное дело на сотрудника ДПС, требовавшего взятку у водителя

Уголовное дело на сотрудника дорожно-постовой службы ОГИБДД ОМВД по Брюховецкому району возбудили по инициативе прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2022 года сотрудник ДПС приехал на место ДТП и потребовал от водителя автомобиля дать ему взятку в размере 40 тыс. рублей за то, что он не будет проводить медицинское освидетельствование. Мужчина сообщил о неправомерных действиях полицейского в прокуратуру.

Материалы по результатам проведенной проверки направили в СК. Следователи возбудили на сотрудника полиции уголовное дело за получение взятки должностным лицом. Ход и результаты расследования поставили на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«На основании представления прокуратуры Брюховецкого района руководством Отдела МВД России по Брюховецкому району инициировано проведение служебной проверки, в случае установления вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД и понесёт наказание, согласно действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях