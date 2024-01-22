На Кубани завели уголовное дело на мужчину, угрожавшего зарезать полицейских

Преступление произошло вечером 16 января в Новороссийске на улице Мира.

По версии следствия, в тот день 37-летний мужчина незаконно проник на территорию охраняемого объекта. Полицейские вывели его оттуда, но он снова перелез через забор и начал угрожать правоохранителям ножом. Нарушитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и направлялся ко входу в здание. Его действия вовремя пресекли.

На мужчину завели уголовное о применении насилия в отношении представителей власти, исполняющих должностные обязанности по ч.1 ст. 318 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Подозреваемого заключили под стражу. Назначили проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз. Специалисты также изучат холодное оружие, которым угрожали полицейским, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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