На Кубани завели дело на фермеров, незаконно получивших субсидии на 7,6 млн

Прокуратура Отрадненского района провела проверку законности получения субсидий фермерами из краевого бюджета.

Во время проверки установили, что местный житель помог троим гражданам незаконного получить субсидии по краевой госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». После этого злоумышленник и получатели субсидий похитили деньги. Сумма ущерба федеральному бюджету превысила 7,6 млн рублей.

По материалам прокуратуры в ОМВД России по Отрадненскому району возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На имущество подозреваемого наложили арест.

Ход и результаты расследования уголовного в прокуратуре района взяли под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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