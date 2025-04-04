На Кубани директор сельхозкомпании получил субсидию по фальшивым документам

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 35-летнего местного жителя.

По данным следствия, руководитель организации, которая владеет угодьями с многолетними растениями, предоставил в уполномоченный орган документы с недостоверными сведениями, чтобы получить субсидию на поддержку и развитие сельхоздеятельности.

На основании подложных документов на расчетный счет компании поступило более 4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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