На Кубани заработал консультативный центр для приезжающих жителей Херсонской области
Общество
21.10.2022 16:47
Выезжающих из Херсонской области на собственных автомобилях жителей направляют в Краснодарский край по Крымскому мосту. Специальный консультативный центр развернули по пути следования.
Он представляет из себя две большие отапливаемые палатки, в которых дежурят специалисты. Они регистрируют въезжающих на Кубань людей, рассказывают о местах размещения и объясняют, как туда лучше проехать.
Перед консультативным центром на трассе установлен информационный световой экран, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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