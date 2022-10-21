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На Кубани заработал консультативный центр для приезжающих жителей Херсонской области

Общество
21.10.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zarabotali-konsultativnyj-tsentr-dlya-priezzhayushhih-zhitelej-hersonskoj-oblasti
На Кубани заработал консультативный центр для приезжающих жителей Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выезжающих из Херсонской области на собственных автомобилях жителей направляют в Краснодарский край по Крымскому мосту. Специальный консультативный центр развернули по пути следования.

Он представляет из себя две большие отапливаемые палатки, в которых дежурят специалисты. Они регистрируют въезжающих на Кубань людей, рассказывают о местах размещения и объясняют, как туда лучше проехать.

Перед консультативным центром на трассе установлен информационный световой экран, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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