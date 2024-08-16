На Кубани закрыли нелегальную автомойку, работавшую в водоохранной зоне

Автомойку в границах водоохранной зоны реки Ангелинский Ерик в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района нашла прокуратура во время проверки.

Установили, что предприятие нарушает запрет на мойку транспортных средств в границах водоохранных зон водных объектов общего пользования.

Прокуратура направила в суд иск с требованием запретить незаконную деятельность автомойки. Красноармейский районный суд требования прокурора района удовлетворил.

Исполнение решения находится под контролем прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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