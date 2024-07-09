Дом престарелых закрыли за нарушения в Туапсинском районе

Суд запретил частному дому престарелых вести деятельность по присмотру и уходу за пожилыми людьми.

По поручению прокуратуры Краснодарского края, Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку доводов, содержащихся в публикации о частном доме престарелых в Туапсе. В результате обнаружили многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

После этого прокуратура направила иск в суд с требованием приостановить работу дома престарелых. Суд иск удовлетворил и запретил работу организации. Пожилых граждан из жилых помещений, не отвечающих требованиям безопасности, расселили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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