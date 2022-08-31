На Кубани заключили под стражу участника ДТП, в котором погиб новорожденный ребенок

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителя Славянского района подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть людей.

По версии следствия, 29 августа 29-летний житель Красноармейского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Lada Priora. На дороге в Славянском районе он выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2109, в котором ехала семья после выписки из роддома.

В результате ДТП 30-летний водитель «девятки» и его новорожденный сын погибли на месте от полученных травм. Жена водители и 6-летняя девочка получили травмы. Их доставили в больницу.

Славянский районный суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на 2 месяца — до 29 октября 2022 года. Это необходимо, чтобы мужчина не мог оказывать давление на потерпевших и свидетелей, а также, чтобы он не попытался скрыться от правосудия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Ранее Председатель СК России Александр Бастрыкин поручал представить доклад о ходе расследования уголовного дела. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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