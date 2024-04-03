На Кубани задержанный за употребление запрещенных веществ сбежал из полиции

Ранее судимого жителя Саратовской области 1999 года рождения 2 апреля доставили в полицию Динского района.

В отношении молодого человека собирали административный материал за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо потенциально опасных психоактивных веществ. Находясь в здании ОМВД России по Динскому району, задержанный самовольно покинул отдел полиции.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание правонарушителя», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту инцидента назначили служебную проверку, по результатам которой виновных привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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