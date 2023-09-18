На Кубани задержали пьяного водителя, который сбил насмерть мужчину и девочку

Смертельная авария произошла 16 сентября в 19:20 на автодороге Красное — Средние Чубурки в Кущевском районе.

По версии следствия, 37-летний местный житель после употребления алкоголя сел за руль автомобиля Lada Granta и на большой скорости врезался в велосипед, который ехал перед ним. В результате ДТП находившиеся на велосипеде 29-летний мужчина и 9-летняя девочка погибли на месте от полученных травм.

На виновника аварии завели уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшем смерть двух лиц по неосторожности. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Следователи уже задержали подозреваемого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Назначили проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. В ближайшее время следствие предъявит подозреваемому обвинение и ему изберут меру пресечения в суде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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