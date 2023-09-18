Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани задержали пьяного водителя, который сбил насмерть мужчину и девочку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zaderzhali-pyanogo-voditelya-kotoryj-sbil-nasmert-muzhchinu-i-devochku
На Кубани задержали пьяного водителя, который сбил насмерть мужчину и девочку
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 16 сентября в 19:20 на автодороге Красное — Средние Чубурки в Кущевском районе.

По версии следствия, 37-летний местный житель после употребления алкоголя сел за руль автомобиля Lada Granta и на большой скорости врезался в велосипед, который ехал перед ним. В результате ДТП находившиеся на велосипеде 29-летний мужчина и 9-летняя девочка погибли на месте от полученных травм.

На виновника аварии завели уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшем смерть двух лиц по неосторожности. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Следователи уже задержали подозреваемого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Назначили проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. В ближайшее время следствие предъявит подозреваемому обвинение и ему изберут меру пресечения в суде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: сразу два автомобиля наехали на пешехода в Армавире, он погиб. Смертельное ДТП произошло 17 сентября около 23:00 на федеральной автодороге «Кавказ».

Статьи
Голубая глина для ухода за лицом: правда и мифы
Голубая глина для ухода за лицом: правда и мифы
Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее вывести никотин из организма
Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее вывести никотин из организма
Пять способов защитить одежду от моли
Пять способов защитить одежду от моли
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Дерматолог рассказала, когда маникюр может привести к потере ногтей
Дерматолог рассказала, когда маникюр может привести к потере ногтей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях