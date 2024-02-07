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На Кубани задержали браконьера, застрелившего шесть диких кабанов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zaderzhali-brakonera-zastrelivshego-shest-dikih-kabanov
На Кубани задержали браконьера, застрелившего шесть диких кабанов
На Кубани задержали браконьера, застрелившего шесть диких кабанов

Двух самцов и четырех беременных самок кабана незаконно убили вечером 2 февраля в охотничьем угодье между селом Гофицким и станицей Ахметовской.

Правоохранители установили, что преступление совершил 38-летний местный житель. Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. У него нашли и изъяли охотничье ружье, из которого застрелили кабанов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте по ч.2 ст. 258 УК РФ. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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