На Кубани забывчивая пенсионерка потеряла деньги на дрова и чуть не угодила под статью

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Калининского района провела проверку законности и обоснованности вынесенного в отношении пенсионерки постановления о возбуждении уголовного дела.

По данным проверки, 60-летняя женщина в селе Гришковское сообщила в полицию, что взяла 30 тыс. в кредит на покупку дров на зиму. Но деньги у нее пропали. Однако позже выяснилось, что пенсионерка перепрятала деньги сама и забыла об этом, а потом нашла.

В полиции расценили это как умышленное преступление и возбудили в отношении пенсионерки уголовное дело о заведомо ложном доносе. Прокуратура Калининского района отменила незаконное постановление о возбуждении уголовного дела. Также женщине вернули деньги, изъятые у нее полицейскими в период возбуждения дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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