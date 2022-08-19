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На Кубани забывчивая пенсионерка потеряла деньги на дрова и чуть не угодила под статью

Происшествия
19.08.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zabyvchivaya-pensionerka-poteryala-dengi-na-drova-i-chut-ne-ugodila-pod-statyu
На Кубани забывчивая пенсионерка потеряла деньги на дрова и чуть не угодила под статью
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Калининского района провела проверку законности и обоснованности вынесенного в отношении пенсионерки постановления о возбуждении уголовного дела.

По данным проверки, 60-летняя женщина в селе Гришковское сообщила в полицию, что взяла 30 тыс. в кредит на покупку дров на зиму. Но деньги у нее пропали. Однако позже выяснилось, что пенсионерка перепрятала деньги сама и забыла об этом, а потом нашла.

В полиции расценили это как умышленное преступление и возбудили в отношении пенсионерки уголовное дело о заведомо ложном доносе. Прокуратура Калининского района отменила незаконное постановление о возбуждении уголовного дела. Также женщине вернули деньги, изъятые у нее полицейскими в период возбуждения дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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