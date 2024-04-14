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На Кубани забрали машину у водителя, накопившего 1 млн рублей долга по штрафам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zabrali-mashinu-u-voditelya-nakopivshego-1-mln-rublej-dolga-po-shtrafam
На Кубани забрали машину у водителя, накопившего 1 млн рублей долга по штрафам
Фото t.me/gibdd123region

Сотрудники ГИБДД Северского района выявили двоих автовладельцев, которые постоянно нарушают ПДД и не платят штрафы.

Водитель ВАЗ-21083 накопил 59 неоплаченных штрафов на 48 тыс. рублей. Нарушитель принудительно погасил долги, чтобы не лишиться своего автомобиля.

Другой водитель ВАЗ-2112 накопил штрафов на сумму более 1 млн рублей. Судебные приставы изъяли его машину и поместили на спецстоянку, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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