Дрифтеру на «семерке» грозит штраф за порчу асфальта в Краснодаре

Сотрудники Госавтоинспекции Краснодара установили личность водителя, который испортил асфальт на Ростовском шоссе.

На кадрах видно, что дрифтующая белая «семерка» оставила на дороге многочисленные черные следы от покрышек. Нарушителя нашли и привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

«28-летний местный житель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2107» на улице Ростовское шоссе, допустил загрязнение проезжей части. За данное правонарушение ему грозит административный штраф до 10 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

В ведомстве также отметили, что штраф в 500 рублей выписали еще одному нарушителю — 25-летнему краснодарцу за тонировку на лобовом и передних боковых стеклах «Лада 210740».

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