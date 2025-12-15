На Кубани за пять лет больше всего выросли зарплаты у косметологов и курьеров

В целом в регионе за пять лет предлагаемые работодателями зарплаты выросли в два раза. Однако в некоторых направлениях динамика значительно больше.

Лидерами по динамике зарплат в вакансиях на Кубани стали косметологи и курьеры. Если в 2020 году косметологам предлагали зарплату около 12,5 тыс. рублей, то в 2025 — 87,4 тыс. рублей. Курьерам пять лет назад предлагали 33,3 тыс. рублей, а теперь — 145,3 тыс. рублей. Однако реальный доход зависит в первом случает от опыта и квалификации, а во втором — от количества заказов.

«Прирост медианных предлагаемых зарплат в вакансиях отражает глобальные изменения в экономике и в привычной жизни россиян, произошедшие за последние пять лет», — пояснила директор hh.ru Юг и ЦФО Марина Качанова.

По ее словам, важнейшую роль также играет дефицит кадров на рынке труда.

«Чтобы успешно закрывать вакансии, работодатели начали поднимать зарплатные предложения. Например, это демонстрируют медсестры (рост предложения в 2,6 раза, с 19,4 тыс. рублей до 51,5 тыс. рублей) и врачи (рост в 2,6 раза, с 32,4 тыс. до 85,9 тыс. рублей). Развитие технологий и общая цифровизация экономики привели к усилению спроса и росту предлагаемых зарплат для опытных разработчиков», — отметила Качанова.

Медиана предлагаемых зарплат на Кубани увеличилась более чем в 2 раза: с 30,9 тыс. до 73 тыс. рублей. В топ-10 по росту предлагаемых зарплат также вошли водители, ветеринары, промоутеры, руководитель отдела клиентского обслуживания. Также в перечне — страховые агенты, финансовые директора, фармацевты-провизоры, директорам по информационным технологиям.

В разрезе укрупненных профессиональных категорий ощутимее всего зарплатные предложения выросли в сферах «Транспорт, логистика, перевозки», «Домашний, обслуживающий персонал», «Сельское хозяйство», «Страхование» и «Административный персонал», сообщает пресс-служба hh.ru.

