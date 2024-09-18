На Кубани за неделю средняя цена на бензин увеличилась на 24 копейки

Средняя стоимость топлива достигла 59 рублей 67 копеек за литр.

Больше всего подорожал бензин АИ-98 — до 74 рублей 97 копеек. Стабильны лишь цены на дизельное топливо — в среднем 62 рубля 79 копеек. В связи с этим появилась информация о возможном повышении стоимости проезда в краснодарских маршрутках — до 50 рублей.

«В Краснодаре стоимость проезда выросла только на маршруте № 414. Это смежный маршрут, работающий между ТЦ «Мега Адыгея» и Краснодаром. Перевозчик находится на нерегулируемом тарифе. Цена на проезд в автобусе выросла до 50 рублей», — отметил президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Возможная индексация вызвана ростом цен на топливо и запчасти. Тарифы на проезд в Краснодаре не регулируются государством, что позволяет перевозчикам устанавливать цены в зависимости от затрат. Когда произойдет массовое подорожание — пока неизвестно.

Читайте также: почти на 20% подорожала аренда жилья в Краснодаре.