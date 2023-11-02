На Кубани за гибель 5-летнего пасынка в ДТП водителя скутера посадили на 5,5 лет

Смертельная авария с участием скутера и двух автомобилей произошла вечером 13 августа в станице Старощербиновской. В ноябре суд вынес приговор виновнику аварии.

По данным следствия, 22-летний местный житель ехал на скутере со своим 5-летним пасынком. При этом ребенок был без мотошлема и детского кресла. Мужчина двигался по второстепенной дороге. Он выехал на главную, где столкнулся с двумя машинами. В результате ДТП мальчик погиб.

Кроме того, выяснилось, что у водителя скутера не было прав управления транспортными средствами.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Суд назначил обвиняемому 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении и на 2 года запретил ему садиться за руль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: за смерть мужчины и девочки в пьяном ДТП будут судить водителя на Кубани.