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На Кубани за гибель 5-летнего пасынка в ДТП водителя скутера посадили на 5,5 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-za-gibel-5-letnego-pasynka-v-dtp-voditelya-skutera-posadili-na-5-5-let
На Кубани за гибель 5-летнего пасынка в ДТП водителя скутера посадили на 5,5 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельная авария с участием скутера и двух автомобилей произошла вечером 13 августа в станице Старощербиновской. В ноябре суд вынес приговор виновнику аварии.

По данным следствия, 22-летний местный житель ехал на скутере со своим 5-летним пасынком. При этом ребенок был без мотошлема и детского кресла. Мужчина двигался по второстепенной дороге. Он выехал на главную, где столкнулся с двумя машинами. В результате ДТП мальчик погиб.

Кроме того, выяснилось, что у водителя скутера не было прав управления транспортными средствами.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Суд назначил обвиняемому 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении и на 2 года запретил ему садиться за руль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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