На Кубани за два года на обновление 55 школ направили более 820 млн рублей

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова отметила, что продление федеральной программы капремонта школ до 2030 года — важное решение для Кубани.

Замглавы региона подчеркнула, что дети должны получать знания в комфортных условиях как в городе, так и в станице.

«За два года реализации программы регион получил более 820 млн рублей на модернизацию и оснащение 53 школ в 19 муниципалитетах, а также 2 коррекционных школ. В этом году запланирован капитальный ремонт в двух образовательных учреждениях в Кореновском и Ейском районах», — написала Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что в планах на 2025–2026 годы — обновление еще 10 объектов в Анапе, Армавире, Выселковском, Ленинградском, Каневском и Успенском районах.

«Благодаря продлению программы на четыре года мы сможем закрыть потребность в капремонте и оснастить современным оборудованием еще несколько десятков школ», — заключила Минькова.

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