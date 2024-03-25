На Кубани ярмарки выходного дня оборудуют терминалами для безналичной оплаты

Рынки и ярмарки выходного дня в Краснодарском крае в 2014 году планируют оборудовать терминалами для безналичной оплаты и QR-кодами.

Мероприятия по развитию финдоступности проведут в рамках проекта «Безналичная Кубань». Он предполагает развитие инфраструктуры для безналичных расчетов, дистанционных сервисов, альтернативных способов оплаты.

Первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась сообщил о подписании «дорожной карты» с Южным ГУ Банка России. «Дорожная карта» по повышению доступности финуслуг и увеличению доли безналичных платежей подписывается ежегодно. Также он сообщил, что пять лет реализации проекта дали заметный эффект.

«Так, например, доля безналичных платежей выросла с 30 до 50%. А с учетом объемов операций, совершенных в электронном виде, через сеть Интернет — 70%. Активно развивается инфраструктура по приему платежных карт, сервис «наличные на кассе». Совместными усилиями удалось достичь практически стопроцентного оснащения общественного муниципального транспорта устройствами по приему безналичных платежей. Эти и другие мероприятия продолжат в 2024 году. Уверен, что выполнение «дорожной карты» приведет к значительному улучшению качества жизни кубанцев и гостей нашего края», — сказал Галась.

Сообщается, что в текущем году планируется оснастить рынки и ярмарки выходного дня терминалами для безналичной оплаты и QR-кодами. Это станет одним из приоритетных направлений работы.

Глава Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц отметил, что объектом повышенного внимания является доступность финуслуг в небольших населенных пунктах.

«Во взаимодействии с банками было решено расширить географию мобильных офисов. В прошлом году еще 28 тыс. жителей получили возможность использовать этот канал банковского обслуживания. Увеличивается количество точек получения наличных на кассе в сельской местности. Также мы вовлекаем в проект подразделения почтовой связи. Больше 90% почтовых отделений в крае сегодня предоставляют жителям финансовые услуги», — сказал Эберенц.

Проект «Безналичная Кубань» реализуется в крае с 2019 года. Реализацией занимаются Южное ГУ Банка России и администрация Краснодарского края. Помимо этого в рабочую группу входят краевые и муниципальные органы власти, банки, страховые и транспортные компании. А также некредитные финансовые организации, подразделения ПАО «Ростелеком», Почты России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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