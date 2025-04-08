На Кубани выявили нарушения в реабилитационном центре для наркозависимых

Тихорецкая межрайонная прокуратура и сотрудники пожнадзора проверили исполнение требований противопожарной безопасности в организации, оказывающей помощь людям с алкогольной и наркологической зависимостью в станице Новоромановской.

Во время проверки установили, что владелец переоборудовал два своих частных дома в пункты временного проживания для зависимых людей. В них он обустроил более 7 отдельных жилых комнат. В центре в момент проверки находилось 29 человек. Во время проверки также выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратора направила иск в Тихорецкий районный суд с требованием обязать владельца реабилитационного центра устранить все нарушения, а также изменить вид и функциональное назначение зданий для дальнейшего использования.

Суд в полном объеме удовлетворил требования межрайонного прокурора. Решение суда приведено к немедленно исполнению. Сейчас собственник устраняет в домовладениях нарушения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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