На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Славянском районе в отношении четверых местных жителей в возрасте 22, 38, 57 и 66 лет возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве.

По данным следствия, 57-летний мужчина на бытовой почве поссорился с женщиной, которая снимала соседний дом. После чего она попросила 34-летнего хозяина дома приехать и решить проблему с соседом. Утром 31 июля мужчины встретились на улице Пушкина. Хозяин дома стал заступаться за женщину. В ответ на это 57-летний злоумышленник избил его.

В этот момент поблизости находились трое знакомых фигуранта в возрасте 22, 38 и 66 лет. Они вмешались в драку. При этом, 38-летний приятель несколько раз ударил жертву. Пострадавший получил ушибы и кровоподтеки мягких тканей головы, туловища и конечностей. После этого 14 августа он умер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Дома у подозреваемых проходят обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени.