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На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы

Происшествия
30.08.2022 14:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-vyyasnyayut-prichinu-smerti-34-letnego-muzhchiny-kotorogo-silno-izbili-huligany
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Славянском районе в отношении четверых местных жителей в возрасте 22, 38, 57 и 66 лет возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве.

По данным следствия, 57-летний мужчина на бытовой почве поссорился с женщиной, которая снимала соседний дом. После чего она попросила 34-летнего хозяина дома приехать и решить проблему с соседом. Утром 31 июля мужчины встретились на улице Пушкина. Хозяин дома стал заступаться за женщину. В ответ на это 57-летний злоумышленник избил его.

В этот момент поблизости находились трое знакомых фигуранта в возрасте 22, 38 и 66 лет. Они вмешались в драку. При этом, 38-летний приятель несколько раз ударил жертву. Пострадавший получил ушибы и кровоподтеки мягких тканей головы, туловища и конечностей. После этого 14 августа он умер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Дома у подозреваемых проходят обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

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