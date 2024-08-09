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На Кубани введен запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-vveden-zapret-na-provedenie-massovyh-meropriyatij-na-otkrytom-vozduhe
На Кубани введен запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ограничения вводят в целях обеспечения антитеррористической безопасности жителей и гостей Краснодарского края.

Постановление о введении ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал 9 августа.

Уточняется, что исключения составят официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности. Также допускается проведение массовых мероприятий, согласованных со специально созданными рабочими группами. В состав рабочих групп войдут представители правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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