На Кубани введен запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

Ограничения вводят в целях обеспечения антитеррористической безопасности жителей и гостей Краснодарского края.

Постановление о введении ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал 9 августа.

Уточняется, что исключения составят официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности. Также допускается проведение массовых мероприятий, согласованных со специально созданными рабочими группами. В состав рабочих групп войдут представители правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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