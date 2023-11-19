Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани врачи спасли женщину, которую чуть не убил «шарик» для похудения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-vrachi-spasli-zhenshhinu-kotoruyu-chut-ne-ubil-sharik-dlya-pohudeniya
На Кубани врачи спасли женщину, которую чуть не убил «шарик» для похудения
Фото novorab.ru

Жительница Новороссийска в погоне за стройной фигурой в одной из клиник Краснодара поставила себе внутрижелудочный баллон.

Женщина ходила с «шариком» для снижения аппетита около 3 лет. Сделанный из медицинских материалов, этот баллон применяется для уменьшения объема желудка и сокращения аппетита. От длительного ношения инородного тела на стенке желудка пациентки появилась кровоточащая язва-пролежень. При этом похудеть женщина так и не смогла.

Чтобы спасти женщину, медики эндоскопического отделения горбольницы № 1 Новороссийска с помощью гастроскопа извлекли из желудка пациентки опасный предмет.

Сейчас жизнь женщины вне опасности, он находится в хирургическом отделении. Пациентке предстоит лечение у гастроэнтеролога, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Читайте также: врачи извлекли длинный браслет из кишечника 5-летнего мальчика в Новороссийске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях