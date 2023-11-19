На Кубани врачи спасли женщину, которую чуть не убил «шарик» для похудения

Жительница Новороссийска в погоне за стройной фигурой в одной из клиник Краснодара поставила себе внутрижелудочный баллон.

Женщина ходила с «шариком» для снижения аппетита около 3 лет. Сделанный из медицинских материалов, этот баллон применяется для уменьшения объема желудка и сокращения аппетита. От длительного ношения инородного тела на стенке желудка пациентки появилась кровоточащая язва-пролежень. При этом похудеть женщина так и не смогла.

Чтобы спасти женщину, медики эндоскопического отделения горбольницы № 1 Новороссийска с помощью гастроскопа извлекли из желудка пациентки опасный предмет.

Сейчас жизнь женщины вне опасности, он находится в хирургическом отделении. Пациентке предстоит лечение у гастроэнтеролога, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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