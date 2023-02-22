На Кубани впервые с октября коронавирусом за сутки заразились более 250 человек

Всего в России 22 февраля выявили 13 тыс. 954 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 15 тыс. 408 пациентов. Умерли 34 человека. Госпитализировали 1,8 тыс. пациентов.

В Краснодарском крае за прошедшие сутки коронавирусом заразились 259 человек — 144 женщины и 115 мужчин в возрасте от 3 месяцев до 85 лет. В предыдущий раз в регионе более 250 заболевших за сутки было 15 октября 2022 года.

Выздоровели 255 пациентов. Одного из пациентов ковидного госпиталя спасти не удалось. Госпитализировали 53 человека.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 116. В Новороссийске 13 заболевших, в Сочи — 12, в Северском, Ейском и Тихорецком районах — по 11, в Павловском районе — 10. В остальных муниципалитетах Кубани коронавирусом за сутки заразились менее 10 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях региона находятся 245 пациентов. Еще 1 тыс. 223 человека лечатся от COVID-19 амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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