После смерти двоих человек от отравления газом на Кубани возбудили дело против газовика
В Красноармейском районе прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по обеспечению безопасности при использовании газового оборудования в частном доме станицы Новомышастовской.
Основанием для проверки стала смерть двоих человек от отравления угарным газом 21 января.
Во время проверки установили, что должностные лица, несмотря на требование законодательства о ежегодной проверке газового оборудования, более двух лет не проводили технический осмотр в этом доме. Это в итоге и привело к гибели людей.
Материалы проверки направили в следственный орган. Там 3 февраля в отношении должностного лица газораспределительной организации возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Красноармейского района взяла под контроль.
Читайте также: в Адыгее суд дал 2 года условно слесарю за смерть ребенка от отравления газом в ванной.
- Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
- Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России