После смерти двоих человек от отравления газом на Кубани возбудили дело против газовика

В Красноармейском районе прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по обеспечению безопасности при использовании газового оборудования в частном доме станицы Новомышастовской.

Основанием для проверки стала смерть двоих человек от отравления угарным газом 21 января.

Во время проверки установили, что должностные лица, несмотря на требование законодательства о ежегодной проверке газового оборудования, более двух лет не проводили технический осмотр в этом доме. Это в итоге и привело к гибели людей.

Материалы проверки направили в следственный орган. Там 3 февраля в отношении должностного лица газораспределительной организации возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Красноармейского района взяла под контроль.

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