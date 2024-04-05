На Кубани возбудили дело против пристава за пьяное ДТП, в котором погиб человек

Смертельная авария произошла вечером 5 марта на улице Свердлова в Курганинске. В апреле стало известно о том, что в отношении виновника ДТП — младшего судебного пристава Курганинского районного отделения судебных приставов возбудили уголовное дело.

По данным следствия, пьяный 39-летний судебный пристав ехал за рулем автомобиля Chevrolet, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП травмы получил 31-летний пассажир второй иномарки. Пострадавшего госпитализировали, он погиб в больнице. Во время аварии пристав находился не при исполнении служебных обязанностей, от прохождения медосвидетельствования виновник ДТП отказался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о нарушении пьяным водителем ПДД, что повлекло гибель человека. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

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