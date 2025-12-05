На Кубани возбудили дело против кредиторов за частые звонки и угрозы должнику

По инициативе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю возбудили второе уголовное дело против микрофинансовой организации, которая угрожала должнику расправой и превышала нормы звонков при взыскании задолженности.

В ведомство поступила жалоба от жителя региона, который ранее оформил микрозайм, на сообщения с угрозами причинения вреда жизни и здоровью от кредитора.

В результате приставы выявили многократное превышение допустимого законом количества звонков и смс-сообщений со стороны МФО, включая контакты в неустановленное время. В переписке и детализации звонков обнаружили угрозы причинения вреда здоровью должника в случае невозврата денег.

По итогам совместных действий службы приставов, краевой прокуратуры и полиции принято решение о возбуждении уголовного дела о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи кредиторы выложили данные женщины на интим-сайте из-за долга по займу. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Подпишись, здесь всегда интересно.