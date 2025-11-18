В Сочи кредиторы выложили данные женщины на интим-сайте из-за долга по займу

Женщина обратилась в Главное управление ФССП России по Краснодарскому с жалобой на неправомерные действия кредиторов.

Жительница Сочи рассказала, что у нее возникла просроченная задолженность по договору займа из-за сложного финансового положения. Она обратилась к микрофинансовой организации с просьбой предоставлении отсрочки платежей. В ответ ей стали поступать звонки с угрозами и требованием возврата долга.

Также женщине поступали оскорбительные смс-сообщения от незнакомых людей. Позже выяснилось, что МФО разместила ее персональные данные на запрещенном сайте интим-услуг.

Сотрудники отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУ ФССП России выявили признаки преступления по ч. 1 ст. 172.4 УК РФ. Совместно с краевой прокуратурой и полицией возбудили уголовное дело о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Теперь нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо до 5 лет принудительных работ или лишения свободы, сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

