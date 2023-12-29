На Кубани волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ помогают собирать подписи в поддержку Путина

Волонтеры работают на точках сбора подписей в поддержку действующего президента РФ в торговых центрах в разных городах края.

«Задача волонтеров — объяснить, рассказать и помочь заполнить гражданам все необходимые документы. Человек указывает фамилию, имя, отчество, паспортные данные и адрес проживания. Больше ничего не требуется», — рассказал координатор акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Краснодарском крае Георгий Титов.

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