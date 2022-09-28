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На Кубани военкомат разберется в мобилизации 24-летнего мужчины с хроническими болезнями

Общество
28.09.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-voenkomat-razberetsya-v-mobilizatsii-24-letnego-muzhchiny-s-hronicheskimi-boleznyami
На Кубани военкомат разберется в мобилизации 24-летнего мужчины с хроническими болезнями
Фото pxhere.com

В военкомат с просьбой вернуть домой для прохождения медобследования и лечения 27-летнего Михаила Ершова обратилась его теща — Татьяна Биндер.

По словам женщины, у призывника есть несколько заболеваний, 23 сентября его незаконно мобилизовали. По данным военного комиссариата Ейского и Щербиновского районов, рядовой запаса Михаил Ершов 23 сентября за медпомощью в военкомате не обращался. Он не предоставил медицинских документов, которые подтверждали диспансерное наблюдение, обращения за медпомощью по поводу болевого синдрома, а также результаты диагностики в стационарно или амбулаторно.

Михаила Ершова признали годным к военной службе и мобилизовали в соответствии с законом. Сейчас от его родственников ждут медицинские документы, подтверждающие наличие болезней. При предоставлении документов рассмотрят вопрос о прохождении им службы.

Также в военкомат обратились родственники 24-летнего Геннадия Тарвердова из Армавира. По их словам, 21 сентября мужчина получил направление от работодателя, в котором сказано явиться в военкомат для сверки данных. Утром 22 сентября он отправился в военкомат, был мобилизован и уехал на автобусе в часть, не взяв с собой личные вещи.

В день отправки в часть сотрудники военкомата встретились с родственниками Геннадия Таровердова, разъяснили им основания и порядок призыва по мобилизации. По их просьбе, 23 сентября мобилизованному передали личные вещи и бытовые предметы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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