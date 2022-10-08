На Кубани водителей в районе Крымского моста отправляют на резервные стоянки

Фото Оперштаба Краснодарского края

Рано утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Два пролета обрушились и движение транспорта по мосту приостановили.

В Темрюкском районе водителей, направлявшихся в Крым, отправляют на резервные стоянки, которые расположены на развилке «Тамань — Волна» и около поселка Ильич на подъезде к порту Кавказ.

«Итого уже работающие пункты могут вместить 250 грузовых и почти 400 легковых автомобилей. На этих пунктах размещения уже готово все необходимое», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

На стоянках установлены биотуалеты, работает полевая кухня, а также есть обогреваемая палатка. Сейчас они практически пустые. При необходимости на Кубани готовы оперативно открыть еще семь таких пунктов.

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