На Кубани водитель полгода покупал бензин по топливной карте экс-работодателя

Похитившего с топливной карты компании 1,3 млн рублей водителя будут судить на Кубани

Следственный отдел ОМВД России по Красноармейскому району завершил расследовать уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тимашевского района, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина уволился из компании, которая занимается грузоперевозками, и не вернул работодателю топливную карту. В течение полугода он покупал бензин и расплачивался деньгами с топливной карты предприятия. Ущерб составил около 1,3 млн. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершено, материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре будут судить 13 лжеинвесторов, укравших 100 млн рублей.