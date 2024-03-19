На Кубани водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с вылетевшим на встречку Mercedes

Авария, в которой погиб 43-летний мужчина, произошла 18 марта около 20:00 на 24 км трассы Армавир — Курганинск в Курганинском районе.

По предварительным данным, 26-летний парень за рулем Mercedes в нарушение правил выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель й легковушки скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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