На Кубани водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с вылетевшим на встречку Mercedes
Происшествия
19.03.2024 10:58
Авария, в которой погиб 43-летний мужчина, произошла 18 марта около 20:00 на 24 км трассы Армавир — Курганинск в Курганинском районе.
По предварительным данным, 26-летний парень за рулем Mercedes в нарушение правил выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 43-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель й легковушки скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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