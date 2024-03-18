Легковушка на полном ходу врезалась в лошадь в Адыгее, погибла девушка

Авария, в котором погибла 23-летняя жительница Майкопского района и пострадали еще три человека, в том числе 3-летний ребенок, произошла 17 марта около 19:00 на 26 км трассы «А-159» возле станицы Абадзехской.

По предварительным данным, 23-летняя местная жительница за рулем «Лада Калина» превысила скорость и врезалась в выбежавшую на дорогу лошадь.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. С различными травмами в больницу доставили водителя и двух пассажиров легковушки — 26-летнюю девушку и 3-летнего мальчика.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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