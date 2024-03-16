Две иномарки не подлежат восстановлению после ДТП на перекрестке в Кореновске

Жесткая авария произошла днем 16 марта на пересечении улиц Хлеборобская и Роза Люксембург.

По предварительным данным, водитель Kia Rio, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автомобилю Volkswagen Passat. Произошло столкновение, в результате которого обе машины получили серьезные механические повреждения.

При этом в ДТП обошлось без пострадавших, сообщили в ОМВД России по Кореновскому району.

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