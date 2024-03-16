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Две иномарки не подлежат восстановлению после ДТП на перекрестке в Кореновске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-inomarki-ne-podlezhat-vosstanovleniyu-posle-dtp-na-perekrestke-v-korenovske
Две иномарки не подлежат восстановлению после ДТП на перекрестке в Кореновске
Фото t.me/korenovsk_23_mvd

Жесткая авария произошла днем 16 марта на пересечении улиц Хлеборобская и Роза Люксембург.

По предварительным данным, водитель Kia Rio, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автомобилю Volkswagen Passat. Произошло столкновение, в результате которого обе машины получили серьезные механические повреждения.

Фото t.me/korenovsk_23_mvd

При этом в ДТП обошлось без пострадавших, сообщили в ОМВД России по Кореновскому району.

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