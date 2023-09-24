На Кубани водитель иномарки сбил двух школьников, ехавших на электросамокате

ДТП произошло днем 23 сентября в Кореновске на улице Коммунаров возле дома № 72.

Предварительно, водитель автомобиля Hyundai наехал на двух 14-летних подростков, которые пересекали проезжую часть на электросамокате.

В результате аварии школьники получили травмы. Их доставили в местную больницу.

«Родители! Электросамокат — не игрушка, прежде чем покупать его детям, узнайте, насколько они знают правила дорожного движения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Кубани.

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